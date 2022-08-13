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Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
Особовий склад окупантів покинули на березі, який часто атакує ЗСУ
фото ілюстративне

На правому березі окупованої Херсонщини рашисти залишаються без підкріплення

Командування покинуло окупантів на правому березі Дніпра, а саме евакуювалось поближче до Криму. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро», – йдеться в повідомленні.

Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім фото 1

Нагадаємо, що на правому березі окупованої Херсонської області російські загарбники на сьогодні залишаються без належного підкріплення

ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Тим часом, херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи одразу у кількох місцях області. Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя.

За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.

До слова, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

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Теги: росія окупанти війна Україна війна в Україні

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