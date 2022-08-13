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В окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя пролунали вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя пролунали вибухи
У Мелітополі, попередньо, влучання у військкомат, у якому перебували загарбники
фото ілюстративне

Федоров: «Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні» 

Херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи, які чути одразу у кількох місцях області.

Так, вибух було чутно у Чкалові, Новотроїцькому та Нижніх Сірогозах. У Великій Благовіщенці та Чаплинці – теж сильний вибух. Крім цього, відомо про вибухи у Новій Каховці. Усі ці населені пункти розташовані на схід від Херсона та є окуповані рашистами.

Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя.

«Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні», – зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна війна в Україні

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