На Буковині за добу померли п’ять осіб з важкими формами пневмонії



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Усі померлі мали важкі форми пневмонії

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 127 осіб

На Буковині за минулу добу, 23 травня, померли 5 осіб із коронавірусом чи підозрою на нього. Всі мали важку форму пневмонії.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

«За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків. Усі померлі мали важкі форми пневмонії», – йдеться у повідомленні.

Жінка зі Сторожинецького району, 1952 р. н. Хворіла на коронавірус, також мала супутні недуги – ішемію, кардіосклероз. Померла у Сторожинецькій ЦРЛ.

Жінка 1963 р. н., зі Сторожинеччини, із підозрою на COVID-19 та ішемічною хворобою серця. Померла у Сторожинецькій ЦРЛ.

Чоловік 1947 р. н., мешканець Сторожинецького району. Коронавірус у нього підтверджено. Раніше переніс інфаркт. Помер у Сторожинецькій ЦРЛ.

Жінка 1949 р. н. із Новоселицького району, із підозрою на COVID-19. Мала також цукровий діабет та надмірну вагу. Померла у Новоселицькій ЦРЛ.

Чернівчанин 1938 р. н. із підозрою на коронавірус. Помер у міській лікарні №4.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині –127.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.