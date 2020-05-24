Окупанти занижують дані щодо кількості інфікованих коронавірусом у Криму, – правозахисники



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У Кримській правозахисній групі інформують, що на півострові, за офіційними даними, за минулу добу зафіксували 15 нових випадків зараження Covid-19

Всього у Криму офіційно заявлено про 495 випадків зараження

Офіційні цифри як щодо кількості випадків зараження Covid-19, так і кількості смертей від Covid-19 в Криму занижені.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

«Результати регулярного моніторингу, проведеного КПГ (Кримська правозахисна група), дають підстави вважати, що офіційні цифри як щодо кількості випадків зараження Covid-19, так і кількості смертей від Covid-19 занижені», – йдеться в повідомленні.

У КПГ інформують, що в Криму (включно із Севастополем), за офіційними даними, за минулу добу зафіксували 15 нових випадків зараження Covid-19.

За інформацією, оприлюдненою 24 травня у Сімферополі, на засіданні оперативного штабу з протидії новій коронавірусній інфекції, 11 хворих – працівники одного з будівельних майданчиків, двоє людей захворіли в Ялті, один – в Сімферополі.

Станом на ранок 24 травня в Севастополі також зареєстрований один новий випадок захворювання Covid-19.

Загалом із початку року в Севастополі захворіли на коронавірусну інфекцію 155 осіб. На решті частини Криму – 340 чоловік. Разом – 495 офіційно підтверджених випадків зараження, 11 осіб померли.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.