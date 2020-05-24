Воротар «Астон Вілли» підтримав акцію ультраправої партії проти карантину
Пепе Рейна за повну відміну карантинних заходів
Іспанський воротар італійську «Мілана» Пепе Рейна, який виступає на правах оренди за англійську «Астон Віллу», підтримав акцію протесту проти карантину в Іспанії. Акція була організована ультраправою партією Іспанії Vox.
«Схоже, люди вийшли на вулицю, чи не так?» - написав Рейна на своїй сторінці в Twitter, доповнивши пост гештеґами #демократія і #разоммисильніші.
У суботу, 23 травня, в різних містах Іспанії відбулися масові автомобільні протести проти карантину. Учасники акції вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса і повного скасування карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусної інфекції, які негативно позначаються на економіці країни.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу припинені майже всі спортивні турніри, зокрема чемпіонати Іспанії, Англії та Італії з футболу.
В Іспанії коронавірусом були інфіковані уже понад 235 тисяч людей, понад 150 тисяч осіб уже одужали, 28 678 померли.