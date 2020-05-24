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    Воротар «Астон Вілли» підтримав акцію ультраправої партії проти карантину

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    Пепе Рейна радіє, що люди вийшли на вулицю - Воротар «Астон Вілли» підтримав акцію ультраправої партії проти карантину
    Пепе Рейна радіє, що люди вийшли на вулицю
    Фото - Вікіпедія

    Пепе Рейна за повну відміну карантинних заходів

    Іспанський воротар італійську «Мілана» Пепе Рейна, який виступає на правах оренди за англійську «Астон Віллу», підтримав акцію протесту проти карантину в Іспанії. Акція була організована ультраправою партією Іспанії Vox.

    «Схоже, люди вийшли на вулицю, чи не так?» - написав Рейна на своїй сторінці в Twitter, доповнивши пост гештеґами #демократія і #разоммисильніші.

    У суботу, 23 травня, в різних містах Іспанії відбулися масові автомобільні протести проти карантину. Учасники акції вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса і повного скасування карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусної інфекції, які негативно позначаються на економіці країни.

    Нагадаємо, через пандемію коронавірусу припинені майже всі спортивні турніри, зокрема чемпіонати Іспанії, Англії та Італії з футболу.

    В Іспанії коронавірусом були інфіковані уже понад 235 тисяч людей, понад 150 тисяч осіб уже одужали, 28 678 померли.

     Читайте також: Спорт уже ніколи не буде таким, яким був до коронавірусу
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