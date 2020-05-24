Воротар «Астон Вілли» підтримав акцію ультраправої партії проти карантину



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Пепе Рейна радіє, що люди вийшли на вулицю Фото - Вікіпедія

Пепе Рейна за повну відміну карантинних заходів

Іспанський воротар італійську «Мілана» Пепе Рейна, який виступає на правах оренди за англійську «Астон Віллу», підтримав акцію протесту проти карантину в Іспанії. Акція була організована ультраправою партією Іспанії Vox.

«Схоже, люди вийшли на вулицю, чи не так?» - написав Рейна на своїй сторінці в Twitter, доповнивши пост гештеґами #демократія і #разоммисильніші.

У суботу, 23 травня, в різних містах Іспанії відбулися масові автомобільні протести проти карантину. Учасники акції вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса і повного скасування карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусної інфекції, які негативно позначаються на економіці країни.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу припинені майже всі спортивні турніри, зокрема чемпіонати Іспанії, Англії та Італії з футболу.

В Іспанії коронавірусом були інфіковані уже понад 235 тисяч людей, понад 150 тисяч осіб уже одужали, 28 678 померли.