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    У Києві сьогодні до зоопарку вишикувалася черга людей, які забули про дистанцію і маски

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    23 травня у Києві відкрився зоопарк після реконструкції, на територію заборонений вхід без маски - У Києві сьогодні до зоопарку вишикувалася черга людей, які забули про дистанцію і маски
    23 травня у Києві відкрився зоопарк після реконструкції, на територію заборонений вхід без маски

    Уздовж проспекту Перемоги організувалася імпровізована стоянка з автомобілів відвідувачів зоопарку

    У Києві у неділю, 24 травня на вході до зоопарку, що відновив свою роботу після реконструкції, утворилася величезна черга. Про це повідомлили користувачі соціальних мереж.

    Зазначається, що люди не дотримувалися соціальної дистанції і багато з них було без масок.

    Також уздовж проспекту Перемоги організувалася імпровізована стоянка з автомобілів відвідувачів зоопарку.

    «Давно не бачив таких великих черг і такого скупчення людей. У зоопарку коронавірус не страшний», — написав користувач.

    Нагадаємо, що у Києві з 23 травня відновив роботу київський зоопарк після першої черги реконструкції.

    На територію зоопарку заборонений вхід без маски. На вході відвідувачам мають вимірювати температуру. Там встановили дезінфектори для рук, а також обмежили кількість людей, які одночасно можуть перебувати на території зоопарку.

    До відома, що Київ займає друге місце в Україні за кількістю хворих на коронавірус. За минулу добу хворобу виявили у 54 жителів. Серед них — троє медиків. Одна людина померла. На сьогодні в Києві вже 2623 підтверджених випадки захворювання COVID-19, 59 летальних випадків. Одужали 358 киян.

    Київ зоопарк хвороби вірус коронавірус
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