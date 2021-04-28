В Одесі обірвався ліфт із вісьмома пасажирами

Усі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони «проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень»

На момент інциденту в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій

В Одесі в одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт із вісьмома пасажирами. Всі вони були доставлені в лікарню для обстеження. Про це повідомляє пресслужба поліції.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інцидент стався в середу, 28 квітня, близько 8 ранку в будинку по вулиці Говорова, 10г.

«Встановлено обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів ) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено вісім чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта», – повідомили рятувальники.

У поліції додали, що всі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони «проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень».

За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє місцеве видання «Думська», на момент інциденту в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.

Раніше повідомлялося, що на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області внаслідок аварії ліфта постраждали робітники: дев'ять гірників доставлені в лікарню.

Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня, двоє – на витяжці. Один постраждалий – з відкритим переломом стегна, стан середньої тяжкості.