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    В Одесі обірвався ліфт із вісьмома пасажирами

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    Усі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони &laquo;проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень&raquo; - В Одесі обірвався ліфт із вісьмома пасажирами
    Усі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони «проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень»
    Фото з відкритих джерел

    На момент інциденту в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій

    В Одесі в одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт із вісьмома пасажирами. Всі вони були доставлені в лікарню для обстеження. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інцидент стався в середу, 28 квітня, близько 8 ранку в будинку по вулиці Говорова, 10г.

    «Встановлено обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено вісім чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта», – повідомили рятувальники.

    У поліції додали, що всі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони «проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень».

    За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

    Як повідомляє місцеве видання «Думська», на момент інциденту в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.

    Раніше повідомлялося, що на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області внаслідок аварії ліфта постраждали робітники: дев'ять гірників доставлені в лікарню.

    Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня, двоє – на витяжці. Один постраждалий – з відкритим переломом стегна, стан середньої тяжкості.

    Теги: ДСНС Одеса рятувальники ліфт
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