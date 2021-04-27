Дива не сталося: у Карпатах знайшли мертвим киянина, який зник два місяці тому

Чоловік зник у ніч на 14 лютого, катаючись на лижах

Тіло туриста було знайдено в ущелині у підніжжя гори Жид-Магура

Сьогодні, 27 квітня, о 16:00 рятувальники виявили тіло туриста з Києва, який зник три місяці тому в Карпатах. Загиблого знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники Закарпатської області.

Нагадаємо, коли зійшов сніг рятувальники відновили пошуки. Однак у перші дні пошуків лижника не знайшли.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 лютого поблизу сел Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє киян. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору.

Вже об 11:30 14 лютого пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста, пошуки ж другого тривали 21 день – до 5 березня.