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    Дива не сталося: у Карпатах знайшли мертвим киянина, який зник два місяці тому

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    Чоловік зник у ніч на 14 лютого, катаючись на лижах&nbsp; - Дива не сталося: у Карпатах знайшли мертвим киянина, який зник два місяці тому
    Чоловік зник у ніч на 14 лютого, катаючись на лижах 
    Фото: ДСНС

    Тіло туриста було знайдено в ущелині у підніжжя гори Жид-Магура

    Сьогодні, 27 квітня, о 16:00 рятувальники виявили тіло туриста з Києва, який зник три місяці тому в Карпатах. Загиблого знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники Закарпатської області.

    Нагадаємо, коли зійшов сніг рятувальники відновили пошуки. Однак у перші дні пошуків лижника не знайшли.

    Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 лютого поблизу сел Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє киян. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору.

    Вже об 11:30 14 лютого пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста, пошуки ж другого тривали 21 день – до 5 березня.

    Теги: ДСНС туризм рятувальники Карпати (гори) гірські лижі
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