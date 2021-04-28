На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)
Причина виникнення займання у вбиральні з'ясовується
У вівторок, 27 квітня, ввечері сталася пожежу на вул. Хрещатик, 27 в центрі Києва.
Так, о 19:13 до рятувальної служби надійшла інформація про загорання в сучасному автоматизованому туалеті, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено відділення рятувальників із 2 Державної пожежно-рятувальної частини.
О 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:31 – ліквідовано.
Причина виникнення займання з'ясовується.
Нагадаємо, у столиці працює одинадцять сучасних громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах:
- вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);
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вул. Володимирська, 24;
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вул. Володимирська, 42;
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площа Арсенальна, 1;
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площа Європейська, 1;
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вул. Хрещатик, 1;
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вул. Хрещатик, 17;
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вул. Хрещатик, 27;
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вул. Прорізна, 3;
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проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)
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площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).
Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.
Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці влітку минулого року.