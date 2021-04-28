На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)

Причина виникнення займання у вбиральні з'ясовується

У вівторок, 27 квітня, ввечері сталася пожежу на вул. Хрещатик, 27 в центрі Києва.

Так, о 19:13 до рятувальної служби надійшла інформація про загорання в сучасному автоматизованому туалеті, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено відділення рятувальників із 2 Державної пожежно-рятувальної частини.

О 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:31 – ліквідовано.

Причина виникнення займання з'ясовується.

Нагадаємо, у столиці працює одинадцять сучасних громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах:

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

вул. Володимирська, 24;

вул. Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вул. Хрещатик, 1;

вул. Хрещатик, 17;

вул. Хрещатик, 27;

вул. Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.

Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці влітку минулого року.