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    На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)

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    Загорання виникло в окремо розташованому туалеті - На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)
    Загорання виникло в окремо розташованому туалеті
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення займання у вбиральні з'ясовується

    У вівторок, 27 квітня, ввечері сталася пожежу на вул. Хрещатик, 27 в центрі Києва.

    Так, о 19:13 до рятувальної служби надійшла інформація про загорання в сучасному автоматизованому туалеті, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено відділення рятувальників із 2 Державної пожежно-рятувальної частини.

    О 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:31 – ліквідовано.

    Причина виникнення займання з'ясовується.

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    На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)
    На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)
    На Хрещатику горів сучасний автоматизований туалет (фото)

    Нагадаємо, у столиці працює одинадцять сучасних громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах:

    • вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

    • вул. Володимирська, 24;

    • вул. Володимирська, 42;

    • площа Арсенальна, 1;

    • площа Європейська, 1;

    • вул. Хрещатик, 1;

    • вул. Хрещатик, 17;

    • вул. Хрещатик, 27;

    • вул. Прорізна, 3;

    • проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

    • площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

    Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.

    Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці влітку минулого року.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Хрещатик
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