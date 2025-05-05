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На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону
Гадюка степова зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях
фото: Zoloto.city

В Україні мешкають кілька видів отруйних змій

У Золотоноші Черкаської області жінка побачила на власному подвір’ї змію. Як виявилося, це гадюка степова, яка зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zoloto.city.

Зазначається, що зміни клімату змушують гадюку степову розширювати ареал проживання. Тепер змії можуть з’являтися й у Центральній Україні.

У Золотоноші жінка виявила у дворі отруйну змію
У Золотоноші жінка виявила у дворі отруйну змію
фото: Zoloto.city

Які отруйні змії живуть в Україні?

В Україні мешкають кілька видів отруйних змій:

  • Гадюка звичайна – зустрічається в Карпатах, Поліссі, біля водойм, галявин та лісів;
  • Гадюка степова – степові райони, Лівобережжя, схили Кримських гір;
  • Гадюка Нікольського – лісостепова зона на півночі Одещини, Вінниччини, Полтавщини, Харківщини, Чернігівщини тощо.
На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону фото 1

Як захиститися від укусу змії?

  • Надягайте високі черевики та довгі штани з щільної тканини;
  • Уникайте високої трави, хмизу та каміння;
  • Перевіряйте місця відпочинку (колоди, пеньки) палицею.
  • При зустрічі зі змією не наближайтеся і не робіть різких рухів – зачекайте, поки вона відповзе.

Що робити при укусі гадюки?

Негайно зверніться до лікаря. Якщо це неможливо – надайте першу допомогу:

  • Зафіксуйте потерпілого, обмежте рух;
  • Зніміть одяг або взуття з місця укусу;
  • Обробіть рану антисептиком, накладіть легку пов’язку;
  • Зафіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;
  • Дайте антигістамінні препарати (1-2 таблетки).

Чого робити не можна:

  • Не висмоктуйте отруту – це небезпечно!
  • Не накладайте джгут – це може спричинити некроз.
  • Не припікайте та не ріжте рану.
  • Не давайте алкоголь – він прискорює поширення отрути.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я попереджають, що розпочався сезон активності плазунів. У більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.

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Теги: Черкащина

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