На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону

Гадюка степова зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях

В Україні мешкають кілька видів отруйних змій

У Золотоноші Черкаської області жінка побачила на власному подвір’ї змію. Як виявилося, це гадюка степова, яка зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zoloto.city.

Зазначається, що зміни клімату змушують гадюку степову розширювати ареал проживання. Тепер змії можуть з’являтися й у Центральній Україні.

У Золотоноші жінка виявила у дворі отруйну змію фото: Zoloto.city

Які отруйні змії живуть в Україні?

В Україні мешкають кілька видів отруйних змій:

Гадюка звичайна – зустрічається в Карпатах, Поліссі, біля водойм, галявин та лісів;

Гадюка степова – степові райони, Лівобережжя, схили Кримських гір;

Гадюка Нікольського – лісостепова зона на півночі Одещини, Вінниччини, Полтавщини, Харківщини, Чернігівщини тощо.

Як захиститися від укусу змії?

Надягайте високі черевики та довгі штани з щільної тканини;

Уникайте високої трави, хмизу та каміння;

Перевіряйте місця відпочинку (колоди, пеньки) палицею.

При зустрічі зі змією не наближайтеся і не робіть різких рухів – зачекайте, поки вона відповзе.

Що робити при укусі гадюки?

Негайно зверніться до лікаря. Якщо це неможливо – надайте першу допомогу:

Зафіксуйте потерпілого, обмежте рух;

Зніміть одяг або взуття з місця укусу;

Обробіть рану антисептиком, накладіть легку пов’язку;

Зафіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;

Дайте антигістамінні препарати (1-2 таблетки).

Чого робити не можна:

Не висмоктуйте отруту – це небезпечно!

Не накладайте джгут – це може спричинити некроз.

Не припікайте та не ріжте рану.

Не давайте алкоголь – він прискорює поширення отрути.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я попереджають, що розпочався сезон активності плазунів. У більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.