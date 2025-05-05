На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону
В Україні мешкають кілька видів отруйних змій
У Золотоноші Черкаської області жінка побачила на власному подвір’ї змію. Як виявилося, це гадюка степова, яка зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zoloto.city.
Зазначається, що зміни клімату змушують гадюку степову розширювати ареал проживання. Тепер змії можуть з’являтися й у Центральній Україні.
Які отруйні змії живуть в Україні?
В Україні мешкають кілька видів отруйних змій:
- Гадюка звичайна – зустрічається в Карпатах, Поліссі, біля водойм, галявин та лісів;
- Гадюка степова – степові райони, Лівобережжя, схили Кримських гір;
- Гадюка Нікольського – лісостепова зона на півночі Одещини, Вінниччини, Полтавщини, Харківщини, Чернігівщини тощо.
Як захиститися від укусу змії?
- Надягайте високі черевики та довгі штани з щільної тканини;
- Уникайте високої трави, хмизу та каміння;
- Перевіряйте місця відпочинку (колоди, пеньки) палицею.
- При зустрічі зі змією не наближайтеся і не робіть різких рухів – зачекайте, поки вона відповзе.
Що робити при укусі гадюки?
Негайно зверніться до лікаря. Якщо це неможливо – надайте першу допомогу:
- Зафіксуйте потерпілого, обмежте рух;
- Зніміть одяг або взуття з місця укусу;
- Обробіть рану антисептиком, накладіть легку пов’язку;
- Зафіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;
- Дайте антигістамінні препарати (1-2 таблетки).
Чого робити не можна:
- Не висмоктуйте отруту – це небезпечно!
- Не накладайте джгут – це може спричинити некроз.
- Не припікайте та не ріжте рану.
- Не давайте алкоголь – він прискорює поширення отрути.
Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я попереджають, що розпочався сезон активності плазунів. У більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.
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