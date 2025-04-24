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Сезон кліщів почався: як уникнути зараження хворобою Лайма

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сезон кліщів почався: як уникнути зараження хворобою Лайма
Хвороба уражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру
фото з відкритих джерел

Важливо вчасно виявити хворобу та звернутися до спеціаліста

Весняна погода в Україні ще не має стабільності, проте вже зараз почастішали випадки укусів кліщів. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень. Про те, як вберегтись від нападу кліщів під час відпочинку на природі розповідає «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб та «Суспільне».

Хвороба Лайма – одна із найрозповсюдженіших інфекцій, які передаються людям і тваринам від членистоногих. Збудником інфекції є борелії – різновид звивистих бактерій-спірохет, переносниками яких є кліщі.

Хвороба уражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру. Хвороба Лайма поширюється подібно кліщовому енцефаліту, через що зустрічаються випадки змішаної інфекції.

Державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич у коментарі «Суспільному» розповів, що укус інфікованого бореліями кліща може призвести цілого спектру наслідків:

  • серцево-судинна система – важка форма аритмії, швидка стомлюваність;
  • нервова система – розсіяний склероз, розвиток слабоумства у дітей, загальне порушення психічних функцій, паралічі периферичних нервів зі спотворенням міміки;
  • опорно-руховий апарат – ревматоїдний артрит, атрофія м’язів, періодичні запалення суглобів (артрити).

За його словами, кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2-3 дні. На місці укусу з'являються припухлість, свербіж, почервоніння. Сам кліщ збільшується в розмірах. 

Також за даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, типовими симптомами укусу кліща є лихоманка, головний біль, втома та характерний шкірний висип у вигляді мігруючої еритеми – округлої плями діаметром від 1 до 10 см, яка може збільшитись до 100 см (центральна частина еритеми поступово набуває блідого відтінку). Еритема може залишатись на тілі тривалий час, а також не викликати гарячки, інтоксикації та бути єдиним симптомом захворювання.

Для запобігання укусу кліща необхідно:

  • Постійно проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.
  • Використовувати засоби для відлякування кліщів.
  • Місце для нічного сну або відпочинку на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.
  • Вдома відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
  • На присадибних ділянках необхідно вчасно скошувати траву, обрізати кущі тощо.

Державний санітарний лікар Хмельницької області нагадав, що у разі укусу кліща не можна на нього натискати, виривати чи заливати олією або спиртом. Натомість необхідно звернутися до травмпункту чи найближчого медичного закладу, де допоможуть витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій. Якщо ж поблизу немає лікаря, потрібно обережно викрутити кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю, після чого продезінфікувати місце укусу. Також потрібно здати кров на антитіла, а за потреби – пройти імунотерапію.

Також лікар повідомив, що у Хмельницькій області за три місяці 2025 року у 18 людей підтвердили хворобу Лайма. За аналогічний період минулого року це захворювання виявили у п'яти пацієнтів.

Нагадаємо, що директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний розповів, як вберегти домашніх улюбленців від кліщів.

Також у столиці проводяться планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів.

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Теги: кліщ хвороба

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