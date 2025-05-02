Очільника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП судитимуть за зрив мобілізаційного плану

Посадовець умисно сприяв непризову на військову службу окремих військовозобов’язаних

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця обвинувачують у навмисному сприянні уникненню військової служби окремими військовозобов’язаними, що призвело до зриву планів з мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що начальник ТЦК, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток для певних чоловіків. Ці дії завдали значної шкоди процесу комплектування військових підрозділів, особливо тих, які виконують бойові завдання в умовах воєнного стану.

За даними ДБР, незаконне виключення осіб з мобілізаційних списків викликало негативний резонанс у суспільстві, підірвало довіру до роботи ТЦК та СП та загалом до процесу мобілізації. Такі дії також сприяли формуванню негативного ставлення до військової служби та зниженню авторитету військовослужбовців.

Начальника Черкаського ТЦК обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 5 ст. 426-1: перевищення службових повноважень військовою службовою особою, якщо це спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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