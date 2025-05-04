Розпочався сезон активності змій: як вберегтися

Більшість змій на території України не становлять загрози для здоров’я людини

У Міністерстві охорони здоров’я попереджають, що розпочався сезон активності плазунів. Про це передає «Главком».

«Більшість із них не становлять загрози для здоров’я людини, втім є і такі, яких варто остерігатися», – йдеться в повідомленні.

В Україні мешкає три види отруйних змій:

гадюка звичайна – найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині;

гадюка степова – рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу;

гадюка Нікольського – темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

Зазначається, що у більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.

«Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії», – наголошують у МОЗ.

Як знизити ризик укусу та як надати першу медичну допомогу, якщо вас або ваших близьких вкусила змія.

Нагадаємо, раніше був випадок, коли змія заховалася під капотом машини в Києві.