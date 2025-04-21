На Черкащині знайдено тіло молодика, якого розшукували з 14 березня

22-річний Богдан Лініченко вийшов із дому та не повернувся

20 квітня у річці Дніпро виявлено тіло 22-річного молодика, якого розшукували більше місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкащини.

Як стало відомо, 22-річний Богдан Лініченко вийшов з дому 14 березня та більше не повернувся. З того часу до пошуків молодика долучались слідчі, оперативні працівники, поліцейські-кінологи, спеціалісти-криміналісти, рятувальники ДСНС та Нацгвардійці.

Всі служби проводили розшукові заходи зі встановлення місця знаходження зниклого.

«Перевіряли усі можливі місця: вулиці, парки та інші громадські місця. Тіло молодого чоловіка знайшли 20 квітня, близько 13:00 години, в річці Дніпро», – написали в поліції.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті не виявлено. Призначено судово-медичну та інші експертизи. Слідчі встановлюють повні обставини трагедії.

Нагадаємо, зниклу безвісти 16-річну Анастасію Парфенову знайдено мертвою.

Тіло неповнолітньої дівчини було виявлено на території Львівської області. Попередньо, без ознак насильницької смерті.