На Чернігівщині замерз на смерть чиновник з Офісу генпрокурора, – ЗМІ
Чоловіка знайшли за кілька сотень метрів від бази відпочинку в селі Бреч
Про це повідомив співрозмовник «Української правди» у правоохоронних органах.
Начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора Євген Котенко був знайдений за 500 метрів від еко-готелю «Бреч».
За попередньою інформацією, прокурор святкував новий рік у «Бречі» разом зі своєю дружиною Юлією, і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.
ЗМІ повідомляють, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг.
Попередньою причиною смерті називають переохолодження.
Також джерело у правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.
Євген Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса.
Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу Генерального прокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.