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    Події в Україні

    На Чернігівщині замерз на смерть чиновник з Офісу генпрокурора, – ЗМІ

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    Прокурор з Офісу генпрокурора Євген Котенко знайдений мертвим біля лісу у Чернігівській області - На Чернігівщині замерз на смерть чиновник з Офісу генпрокурора, – ЗМІ
    Прокурор з Офісу генпрокурора Євген Котенко знайдений мертвим біля лісу у Чернігівській області

    Чоловіка знайшли за кілька сотень метрів від бази відпочинку в селі Бреч

    Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині зателефонував до поліції й повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка.

    Про це повідомив співрозмовник «Української правди» у правоохоронних органах.

    Начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора Євген Котенко був знайдений за 500 метрів від еко-готелю «Бреч».

    За попередньою інформацією, прокурор святкував новий рік у «Бречі» разом зі своєю дружиною Юлією, і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.

    ЗМІ повідомляють, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг.

    Попередньою причиною смерті називають переохолодження.

    Також джерело у правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.

    Євген Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса.

    Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу Генерального прокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.

    Теги: Офіс Генерального прокурора Чернігівщина смерть чиновник дружина
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