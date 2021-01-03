На Чернігівщині замерз на смерть чиновник з Офісу генпрокурора, – ЗМІ

Прокурор з Офісу генпрокурора Євген Котенко знайдений мертвим біля лісу у Чернігівській області

Чоловіка знайшли за кілька сотень метрів від бази відпочинку в селі Бреч

Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині зателефонував до поліції й повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка.

Про це повідомив співрозмовник «Української правди» у правоохоронних органах.

Начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора Євген Котенко був знайдений за 500 метрів від еко-готелю «Бреч».

За попередньою інформацією, прокурор святкував новий рік у «Бречі» разом зі своєю дружиною Юлією, і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.

ЗМІ повідомляють, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг.

Попередньою причиною смерті називають переохолодження.

Також джерело у правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.

Євген Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса.

Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу Генерального прокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.