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    У Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході

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    У Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході - У Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході
    У Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході
    Фото: dtp.kiev.ua

    Шансів вижити у молодої людини не було, оскільки автомобіль їхав дуже швидко – зі швидкістю близько 80 км/год

    У столиці, недалеко від метро Академмістечко, сталася смертельна ДТП – автомобіль Volkswagen, рухаючись на високій швидкості, збив молоду людину на пішохідному переході.

    Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    Відзначається, що смерть пішохода настала миттєво.

    «Автомобіль їхав дуже швидко, шансів вижити не було. Загинув хлопець трохи старший 30 років. На місце події прибули родичі. Їм надавали допомогу медики швидкої», – зазначено в повідомленні.

    За даними пабліка, Volkswagen рухався зі швидкістю близько 80 км/год, тоді як у місті допускається не більше 50 км/год.

    УВАГА! Відео містить сцени смерті і не рекомендуються до перегляду особам до 16 років, вагітним і людям зі слабкою психікою

    Водночас правоохоронцям належить з'ясувати, на яке світло рухалися обидва учасники руху.

    Теги: ДТП Київ смерть автомобіль
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