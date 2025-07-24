На державному судні в Дунайському регіоні стався вибух: є загиблі

Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється альтернативним Сулинським каналом

Учора, 23 липня, пізно ввечері сталася надзвичайна подія на судні-земснаряді, який належить філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України, пише «Главком».

Судно перебувало на гирлі «Бистре» та проводилися планові роботи. На борту перебувало 11 членів екіпажу. Вибух стався під час виконання цих робіт.

«Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих», – йдеться в офіційній заяві АМПУ. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці події працюють відповідні служби для з'ясування всіх обставин. Деталі події уточнюються, і про результати буде повідомлено додатково.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» заявило, що забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих та тим, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної події.

Через інцидент морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється альтернативним Сулинським каналом.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оновило дані про «тіньовий флот» Росії та Ірану, який використовується для незаконного транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідники ідентифікували низку танкерів російського «тіньового флоту», які, не маючи належного західного страхування, забезпечують морські експортні потоки нафти з портів Балтійського, Чорного морів, а також арктичного та тихоокеанського регіонів до Індії, Китаю та інших країн. Ці судна застосовують оманливі та високоризиковані практики судноплавства.