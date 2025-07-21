Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ

«Тіньовий флот» Росії з початку 2024 року незаконно перевіз вантажі на суму $24 млрд

Країна оголосила про введення санкцій проти 137 суден, важливих для російського енергетичного сектора

Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 суден «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Нові санкції посилюють тиск на критично важливу нафтову промисловість Росії та вдаряють по нестабільній тіньовій флотській операції Путіна, заявили в МЗС Великої Британії. «137 цілей вражають саме серце енергетичного сектору Росії, обмежуючи доступ Путіна до ключових доходів від нафти, що фінансують його незаконну війну в Україні», – йдеться у заяві.

Нові санкції стосуються 135 нафтових танкерів, які входять до складу «тіньового флоту», відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму $24 млрд з початку 2024 року.

Також санкції застосували щодо Intershipping Services LLC, що відповідає за реєстрацію суден тіньового флоту під прапором Габону, в результаті чого ці судна перевозять товарів на суму до $10 млрд від імені російської держави на рік. Санкції також стосуються Litasco Middle East DMCC, пов'язаної з російським нафтовим гігантом Лукойл, за її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.

«Поки Путін продовжує зволікати та затягувати серйозні мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною», – каже міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.

Нагадаємо, Головне управління розвідки оновило дані про «тіньовий флот» Росії та Ірану, який використовується для незаконного транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій.

Як повідомлялося, у межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки. Йдеться про дві регіональні фінансові установи – Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, які працюють поблизу китайсько-російського кордону.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Російської Федерації, якщо Сполучені Штати ухвалять свій відповідний законопроєкт.