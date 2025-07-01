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У Середземному морі вибухнув танкер «тіньового флоту» РФ: деталі від розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Середземному морі вибухнув танкер «тіньового флоту» РФ: деталі від розвідки
Танкер перебував під прапором Маршалових островів
фото з відкритих джерел

Vilamoura неодноразово використовувався для перевезення нафтопродуктів із портів РФ

У Середземному морі вибухнув танкер Vilamoura, що належить до «тіньового флоту» РФ та перевозив понад мільйон барелів нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Зазначається, що 27 червня 2025 року на танкері Vilamoura стався вибух у моторному відділенні. Подія трапилась під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії. Танкер перебував під прапором Маршалових островів.

Vilamoura неодноразово використовувався для перевезення нафтопродуктів із портів РФ. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть-Луга, у травні його фіксували в районі Новоросійска. Власником танкера Vilamoura є транспортна компанія TMS Tanker ltd., зареєстрована у місті Марусі, Греція.

«Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти Boka Summit тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту РФ до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна», – кажуть розвідники.

У Середземному морі вибухнув танкер «тіньового флоту» РФ: деталі від розвідки фото 1

Нагадаємо, біля узбережжя Лівії вибухнув нафтовий танкер Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів. Згідно з даними консалтингової компанії Vanguard Tech, з початку року вибухи сталися ще на чотирьох суднах, які також відвідували російські порти.

До слова, у квітні сталася чергова аварія з російським нафтовим танкером біля берегів Сахаліну. Це призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці. Раніше аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. Тоді два танкери у Керченській протоці спричинили масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.

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Теги: росія корабель ГУР нафта

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