ГУР збільшив перелік «тіньового флоту» Росії та Ірану

Українська розвідка оновила перелік «тіньового флоту» РФ та Ірану

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оновило дані про «тіньовий флот» Росії та Ірану, який використовується для незаконного транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідники ідентифікували низку танкерів російського «тіньового флоту», які, не маючи належного західного страхування, забезпечують морські експортні потоки нафти з портів Балтійського, Чорного морів, а також арктичного та тихоокеанського регіонів до Індії, Китаю та інших країн. Ці судна застосовують оманливі та високоризиковані практики судноплавства.

Серед нововиявлених російських танкерів: Listiga, Liruo, Golden Eagle, Bivola, Kai Fu, Smyrtos, Season I, Prisma (усі під прапором Сьєрра-Леоне або Панами), а також Sanar-18, Armada Explorer, Flura, Sergey Terskov, Volgoneft-251, Volgoneft-160, Arkty, Mt Konstantinovsk (під прапором РФ), Samadha, Saraswati, Monarch I, Lion I (під прапором Сьєрра-Леоне або Панами).

За даними ГУР, деякі з ідентифікованих нафтотанкерів навіть заходять до портів тимчасово окупованого українського Криму. Окрім того, частина з них пов'язана з російськими компаніями, у тому числі підсанкційними, такими як АТ «Волготанкер», ТОВ «Волготранс», ТОВ «Роузвуд Шиппінг», ТОВ «Енея», ТОВ «СБК Долина», ТОВ «Рідні поля», а також ТОВ «Стаксель». Остання компанія, зокрема, перевозила мазут танкером «Волгонєфть-212», який у грудні 2024 року затонув в районі Керченської протоки, спричинивши розлив мазуту та екологічну катастрофу.

Окрім російських суден, українська розвідка також визначила дані 11 танкерів з іранської «Армади привидів». Ці судна забезпечують значні нафтові прибутки Тегерану, завдяки яким країна продовжує розробляти та розповсюджувати зброю, а також провадити дестабілізаційну діяльність.

До іранського «тіньового флоту» увійшли: Global Dignity, Global Crest, Global Beauty, Global Angel, Global Ace, Chill 1, Star Twinkle, Impalas, Big Mab, Roc (усі під прапором Ліберії) та Balu (під прапором Камеруну).

Таким чином, загальна кількість суден «тіньового танкерного флоту» РФ та Ірану в розділі «Тіньовий флот» порталу War&Sanctions зросла до 626 суден. Їхній загальний дедвейт становить майже 67 млн м/т.

Нагадаємо, Російський військовий корвет «Бойкий» використовував неправдивий сигнал ідентифікації (АІС) під час проходження через протоку Ла-Манш 22 червня 2025 року, супроводжуючи два нафтові танкери, які перебувають під санкціями.