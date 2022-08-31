На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас: є загиблі

Через детонацію касетних боєприпасів на Дніпропетровщині вже загинуло восьмеро людей

У Синельниківському районі Дніпропетровщини загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголошують, що якщо ви натрапили на підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після «прильотів».

Нагадаємо, сьогодні вночі, 30 серпня, рашисти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Росіяни завдали ударів з «Градів» і важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі.

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.