Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас: є загиблі
Касетні боєприпаси небезпечні ще якийсь час після «прильотів»
фото ілюстративне

Через детонацію касетних боєприпасів на Дніпропетровщині вже загинуло восьмеро людей

У Синельниківському районі Дніпропетровщини загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголошують, що якщо ви натрапили на підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після «прильотів».

Нагадаємо, сьогодні вночі, 30 серпня, рашисти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Росіяни завдали ударів з «Градів» і важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі.

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої. 

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські бронетанкові сили з понеділка продовжують атакувати Південне угруповання сил Росії
Контрнаступ на півдні: британська розвідка повідомила, куди просунулися ЗСУ
Сьогодні, 08:57
На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджено десятки будинків
Обстріл Дніпропетровщини тривав усю ніч, фото руйнувань
28 серпня, 08:11
У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку
Окупанти з «Градів» атакували Дніпропетровщину: влучили в житловий масив (фото)
Вчора, 09:56

Події в Україні

На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас: є загиблі
На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас: є загиблі
Як живе Херсон під час контрнаступу. Свідчення очевидців
Як живе Херсон під час контрнаступу. Свідчення очевидців
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Херсонський депутат: усі окупаційні «урядовці» зникли
Херсонський депутат: усі окупаційні «урядовці» зникли
Українські воїни знищили ворожу САУ «Акація» з екіпажем (відео)
Українські воїни знищили ворожу САУ «Акація» з екіпажем (відео)
Швеція може передати Україні установки Archer
Швеція може передати Україні установки Archer

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
90K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
65K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
39K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
35K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
21K
Контрнаступ на Херсонщині: Хронологія подій за 30 серпня (відео)

Новини

Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Сьогодні, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Сьогодні, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Сьогодні, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Сьогодні, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту