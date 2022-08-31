Контрнаступ на півдні: британська розвідка повідомила, куди просунулися ЗСУ
Російське командування також створює нові підкріплення, які повинні будуть посилити окупаційні війська
Збройні сили України місцями відсунули лінію фронту на півдні, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону. Про це йдеться у звіті британської розвідки.
«Українські бронетанкові сили з понеділка продовжують атакувати Південне угруповання сил Росії на кількох осях на півдні країни. Українські формування місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, експлуатуючи відносно тонко утримувану російську оборону», – зазначає міноборони Великої Британії.
У відповідь Росія, ймовірно, спробує закрити «дірки», що утворилися, відправивши у ці райони підрозділи з Донбасу. «Відповідно до своєї доктрини, Росія, ймовірно, тепер намагатиметься закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи попередньо визначені мобільні резервні підрозділи. До них, ймовірно, увійдуть деякі з тих, хто належить до Східного угруповання збройних сил», – йдеться у звіті.
Також, за повідомлення британської розвідки, російське командування також створює нові підкріплення, які повинні будуть посилити окупаційні війська, що страждають від контрнаступальних дій ЗСУ.
У британській розвідці висловилися з приводу третього армійського корпусу, який частково вже був перекинутий на Запорізький напрямок. Військові сумніваються в ефективності нещодавно сформованих батальйонів РФ. «У третьому армійському корпусі, наймовірніше, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку», – зазначили у міноборони Британії.
Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.
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