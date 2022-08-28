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Обстріл Дніпропетровщини тривав усю ніч, фото руйнувань

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини тривав усю ніч, фото руйнувань
На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджено десятки будинків
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Окупанти гатили з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії

Російські окупаційні війська у ніч проти неділі обстріляли Дніпропетровщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

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Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.

У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив «Ураганом». Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.

Нагадаємо, війська загарбників протягом 26 серпня чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранення зазнала 63-річна жінка. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів є руйнування житла та виробничих будівель підприємства.

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Теги: росія війна обстріл Дніпропетровщина

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