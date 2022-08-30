Окупанти з «Градів» атакували Дніпропетровщину: влучили в житловий масив (фото)

У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка

Сьогодні вночі, 30 серпня, рашисти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч знову була напруженою – з тривогами і обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони – Нікопольський, Дніпровський і Криворізький», - повідомив він.

Нікопольський район

Росіяни завдали ударів з «Градів» і важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі. Одну лінію електрики вже включили. Іншу лагодять. Зараз без світла залишаються до 500 сімей.

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Червоногригорівська громада

Під час обстрілу громади росіяни потрапили в житловий масив. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка. Вона лікується вдома.В результаті обстрілу один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Крім того, обстріли зачепили електромережі та газопровід. По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.