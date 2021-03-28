На Донбасі бойовики під виглядом ремонтних робіт облаштовують позиції і вогневі точки

Збройні формування агресора провокують Об’єднані сили на вогонь у відповідь

Російські окупаційні війська нарощують присутність у населених пунктах та безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей. Такі дії категорично заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

Також збройні формування агресора провокують Об’єднані сили на вогонь у відповідь.

Про це інформує Спільний центр з контролю та координації Операції об’єднаних сил.

«На жаль, нерідко, під прикриттям ремонтно-відновлювальних робіт, збройні формування Російської Федерації облаштовують нові чи вдосконалюють та розширюють вже існуючі позиції та вогневі точки», – ідеться у повідомленні.

Протягом січня-березня Українська сторона СЦКК фіксує випадки провокативних обстрілів з місць розміщення важливих об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою провокування Збройних Сил України на вогонь у відповідь. Такі провокації окупанти використовують для дискредитації Українських військових в очах світової спільноти та місцевого населення.

Зокрема, подібний факт мав місце 26 березня поблизу населеного пункту Василівка на непідконтрольній Уряду території Донецької області, де прокладено водогін від насосної станції І-го підйому до Донецької фільтрувальної станції, котра забезпечує водопостачання таких населених пунктів, як Донецьк, Ясинувата, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Піски, Верхньоторецьке та багато інших, а загальна кількість споживачів води складає близько 664 000 осіб.

Не дивлячись на це, окупанти порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл зі стрілецької зброї позицій Збройних Сил України з населеного пункту Василівка де розташована насосна станція, намагаючись викликати вогонь у відповідь.

За наявною в Української сторони СЦКК інформацією, у безпосередній близькості до насосної станції, окупанти облаштували взводний опорний пункт, з якого найманці систематично здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Зазначене є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і задокументовано українською стороною, як черговий доказ злочинів окупантів.

Українська сторона СЦКК нагадує, що 4 січня цього року поблизу населеного пункту Набережне, згідно із заявкою РП «Регіональна енергопостачальна компанія», мали здійснюватися аварійно-відновлювальні роботи з відновлення електропостачання. Окупанти використали надані Збройними Силами України гарантії режиму припинення вогню та дотримання режиму «Тиша» і здійснили облаштування нових та дообладнання діючих оборонних позицій за допомогою важкої будівельної техніки. При цьому позиції збройних формувань Російської Федерації були обладнані безпосередньо на підстанції.

8 січня поточного року, отримавши гарантії безпеки для проведення ремонту трубопроводу Горлівка-Торецьк, окупанти здійснили два обстріли ремонтної бригади з району шахти Гагаріна, що на околиці Горлівки, у напрямку Південного, порушивши надані гарантії безпеки та режим всеосяжного режиму припинення вогню.

9 та 10 березня, користуючись наданими гарантіями безпеки та дотримання режиму «Тиша» під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт ліній електропередач, поблизу Старомихайлівки, збройні формування РФ здійснили обстріли українських позицій у районі Красногорівки, сподіваючись викликати вогонь у відповідь.

Загалом, тільки за березень, зафіксовано 12 аналогічних випадків порушення режиму припинення вогню. Цей факт вкотре свідчить про небажання збройних формувань Російської Федерації дотримуватися раніше досягнутих домовленостей.

Українська сторона СЦКК інформує, що такого роду провокації мають системний характер і використовуються представниками збройних формувань РФ для приховування власних злочинів, нарощування соціальної напруги в регіоні та дискредитації ЗСУ.

«Про всі порушення, Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на СММ ОБСЄ.Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань», – заявили в ООС.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил. Протягом минулої доби, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.