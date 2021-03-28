На розмінування окупованих територій Сходу України знадобиться 30 років – Резніков

Міністр нагадав, що, нині щільність вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-де у світі

На очищення Донбасу від вибухонебезпечних залишків доведеться витратити сотні мільйонів євро

Не менше 25-30 років знадобиться, щоб розмінувати окуповані території Сходу України. Про це у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом» заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Такий висновок посадовець зробив, вивчивши досвід Хорватії з ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років. Протистояння там виникло під час виходу країни зі складу Югославії.

«25 років тому закінчилася та війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 квадратних кілометрів нерозмінованих територій. До того ж, у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій складній зоні. Цього року вони планують розмінувати до 50 квадратних кілометрів», – сказав Резніков.

Суму, необхідну на очищення Донбасу від вибухонебезпечних залишків війни, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій та проведення повного аудиту. Але, з досвіду Хорватії, мова йде про сотні мільйонів євро.

«Вони витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри звучало, 800 та 900 млн євро – двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування», – підкреслив Резніков.

Міністр нагадав, що, на думку фахівців, нині щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

«І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, відповідно до хорватської матриці, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30», – акцентував віцепрем'єр-міністр України.

Нагадаємо, раніше Резніков пригрозив видворити росіян-«нелегалів» після деокупації Криму та Донбасу

Як відомо, російська окупаційна влада попри підписані нею міжнародні договори, намагається змінити демографічний склад Криму та Севастополя, організовуючи переселення на півострів мешканців Російської Федерації. Будівництво, яке ведеться для переселенців, викликає протести з боку мешканців міста.

Днями стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

При цьому члени Меджлісу висловили жаль, що у стратегію деокупації Криму не увійшла «низка принципових позицій», висловлених кримськими татарами.

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