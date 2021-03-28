У Збройних силах зафіксували 115 випадків коронавірусу

Минулої доби проти коронавірусу щеплено 440 військовослужбовців

У ЗСУ за минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 21 особа», – вказано у повідомленні.

Станом на 10:00 28 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2632 особи. Всього за час пандемії одужало 18027 осіб, летальних випадків 55.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 777 осіб.

«Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 18617 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2138 військових медиків. За минулу добу проти Covid-19 щеплено 440 осіб», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу 27 березня в Україні виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 5052 особи. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 3343 особи.

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