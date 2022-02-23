На Донбасі чоловіки маскуються у жіночих сукнях від мобілізації окупантів

Чоловіки на Донбасі переодягаються у жіночий одяг і ховаються від мобілізації

Геращенко: ««Якщо Путін вирішить ступити на Донбас, він відправить не росіян вперед, а українців, які не хочуть воювати проти українців»

На окупованих Росією територіях Донбасу, де оголосили загальну мобілізацію, чоловіки переодягаються в жінок, щоб їх не схопили прямо посеред вулиці. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«На окупованих Росією територіях українського Донбасу чоловіків призовного віку хапають на вулицях і тягнуть до військкомату для використання як гарматне м'ясо у майбутніх можливих бойових діях. Все більше чоловіків почали сидіти вдома. Деякі ходять по вулицях одягнені в жіночу сукню. Це не жарт і не перебільшення – це реальність!», – написав Геращенко.

Якщо Путін все ж таки вирішити почати наступ, вважає радник глави МВС, то першими він пошле на війну не росіян, а жителів «ЛДНР», які не хочуть брати в руки зброю.

«Якщо Путін вирішить ступити на Донбас, він відправить не росіян вперед, а не обучених, які не хочуть воювати з українців.Щоб потім, з посмішкою, як вчора, заявити, що на Донбасі йде братерська війна» – вважаєв Геращенко.

Нагадаємо, ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО)

Також стало відомо, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх. Нагадаємо, російські ЗМІ публікують відео із мобілізаційних пунктів у Луганську. На кадрах чоловіки отримують форму та іншу амуніцію.

Раніше стало відомо, що у «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію. Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки, крім цього чоловіків насильно затягують у мобілізаційні пункти.

Напередодні український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.