Російські окупанти оголосили в «ДНР» «загальну мобілізацію»

Пушилін закликав чоловіків в «ДНР», здатних тримати в руках зброю, «встати на захист своїх сімей»

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО). Напередодні він оголошував евакуацію населення. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Рішення про мобілізацію вже затвердила так звана народна рада, яку вже оперативно зібрали рано вранці 19 лютого.

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.