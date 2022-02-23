Бойовики «ЛДНР» розпочали «мобілізацію» жінок

Наразі «призивають» співпрацівниць окупаційних адміністрацій та «силових структур»

Окупаційні адміністрації «ЛНР» та «ДНР» розпочали примусовий призов на військову службу жінок, що мешкають на окупованій території. Про це у своєму Telegram-каналі із посиланням на власні джерела на окупованій території повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

За даними правозахисника, станом на 22 лютого, в окупованих районах проводиться «мобілізація» до лав незаконних збройних вормувань тих жінок, що є співробітницями окупаційних «силових струткур» – «прократури», «поліції» тощо. «Мобілізують» навіть цивільних працівниць цих окупаційних струткур.

«Мобілізації» до лав незаконних збройних формувань також підлягають цивільні службовці місцевих окупаційних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що у «ДНР» розпочалася примусова мобілізація.

Також нагадаємо, що напередодні ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.

Також нагадаємо, Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей.

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