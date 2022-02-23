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    Бойовики «ЛДНР» розпочали «мобілізацію» жінок

    &laquo;Мобілізаційні заходи&raquo; в ОРДЛО наразі мають безпрецедентні масштаби - Бойовики «ЛДНР» розпочали «мобілізацію» жінок

    «Мобілізаційні заходи» в ОРДЛО наразі мають безпрецедентні масштаби

    фото: shadow-live.livejournal.com

    Наразі «призивають» співпрацівниць окупаційних адміністрацій та «силових структур»

    Окупаційні адміністрації «ЛНР» та «ДНР» розпочали примусовий призов на військову службу жінок, що мешкають на окупованій території. Про це у своєму Telegram-каналі із посиланням на власні джерела на окупованій території повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

    За даними правозахисника, станом на 22 лютого, в окупованих районах проводиться «мобілізація» до лав незаконних збройних вормувань тих жінок, що є співробітницями окупаційних «силових струткур» – «прократури», «поліції» тощо. «Мобілізують» навіть цивільних працівниць цих окупаційних струткур.

    «Мобілізації» до лав незаконних збройних формувань також підлягають цивільні службовці місцевих окупаційних адміністрацій.

    Раніше повідомлялося, що у «ДНР» розпочалася примусова мобілізація.

    Також нагадаємо, що напередодні ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.

    Також нагадаємо, Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей.

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    Теги: війна ОРДЛО мобілізація
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    Бойовики «ЛДНР» розпочали «мобілізацію» жінок