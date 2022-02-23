Ердоган зробив вибір: санкцій проти Росії не буде

Реджеп Таїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Росії визнати ОРДЛО, однак санкцій проти Путіна застосовувати не хоче

Туреччина не планує запроваджувати санкції проти РФ, однак і з Україною хоче залишатись у добрих відносинах

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що попри визнання Росією терористичних угруповань «ЛДНР», він не буде припиняти відносини або планувати вводити санкції проти Москви.

«У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Так само – з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси в цьому плані», – цитує Ердогана турецьке видання Daily Sabah.

Він зазначив, що Туреччина прагне вирішити це питання без шкоди для її міжнародних відносин.

«Потрібні ретельні розрахунки, щоб з’ясувати плюси і мінуси дій проти Росії», – сказав Ердоган, зазначивши, що кроки потрібно робити делікатно.

«Дехто каже, що конфлікт підвищить вартість природного газу, а інші обговорюють перекриття вентилів. Нам потрібно робити наші кроки, враховуючи делікатність цих питань», – зазначив він, додавши, що турецькі чиновники зараз контактують з російськими колегами для організації зустрічі.

«Ми продовжимо телефонну дипломатію, і я сподіваюся, що ми досягнемо сприятливих результатів», – підсумував Реджеп Таїп Ердоган.

Напередодні Ердоган розкритикував рішення Росії визнати незалежність сепаратистських утворень «ЛНР» та «ДНР».

Напередодні Зеленський та Ердоган на тлі напруженості з Путіним провели перемовини.

Зазначимо, Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море.

Також повідомлялося, що Росія почала погрожувати Туреччині.

Тим часом 23 лютого окупанти почали обстрілювати Луганську область із «Градів». Російсько-окупаційні війська застосували «Гради», артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, важку артилерію – у напрямку Золотого та Попасної.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

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