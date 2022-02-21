В ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх

Під рушницю ставлять курсантів від 16 до 18 років

Бойовики розпорядилися залучати до військової служби учнів військових училищ

За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, після оголошення загальної мобілізації на непідконтрольних уряду України територіях почалися облави так званого Міністерства державної безпеки «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Насамперед це торкнулося учнів «військових училищ ЛДНР», де під рушницю поставили курсантів від 16 до 18 років. Їм віддали наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю в бойових діях.

«Такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів. У резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошено на тому, що до дітей, які були завербовані як порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися насамперед як до жертв порушень міжнародного права, і наполегливо закликає держави-члени дотримуватись застосованих зобов’язань згідно з Конвенцією про права дитини», – наголосила омбудсменка.

Денісова звернулася із закликом до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), міжнародних правозахисних організацій відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, російські ЗМІ публікують відео із мобілізаційних пунктів у Луганську. На кадрах чоловіки отримують форму та іншу амуніцію.

Раніше стало відомо, що у «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію. Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки, крім цього чоловіків насильно затягують у мобілізаційні пункти.

Напередодні український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.

Також в окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, також інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

Як повідомлялося, окупанти відправляють педагогів окупованого Донбасу у відпустки на місяць. На вулицях люди у формі просять у чоловіків документи. За адресами розносять повістки. Як відомо, евакуюватися в РФ можуть лише жінки, діти та чоловіки від 55 років. Вік чоловіків від 18 до 55 вважається призовним.