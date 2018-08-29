На Донбасі почало діяти «шкільне перемир’я»



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Про «шкільне перемир’я» сторони домовилися під час зустрічі у Мінську 22 серпня

Операції об'єднаних сил

З опівночі 29 серпня у зоні проведеннярозпочалося черговий режим припинення вогню.

Про «шкільне перемир’я» сторони домовилися під час зустрічі у Мінську 22 серпня.

Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердила свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня.

Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату.

Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися так званого шкільного перемир’я, яке набуло чинності в ніч на середу, 29 серпня.

«Ми закликаємо сторони дотримуватися режиму припинення вогню. Ми знаємо, що сторони здатні зупинити бойові дії, якщо вони хочуть цього, і все тепер в їхніх руках. І вони мають забезпечити, щоб усі в їхніх лавах знали, що необхідно дотримуватися режиму припинення вогню – накази мають бути видані й опубліковані, щоб діти спокійно пішли до школи», – сказав Хуг на брифінгу в Донецьку.

Він додав, що для сталого перемир’я необхідно розвести сили і засоби та відвести важке озброєння від лінії зіткнення, а ще сторони мають надати безперешкодний доступ спостерігачам СММ ОБСЄ на всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, напередодні місія ОБСЄ на Донбасі оприлюднила відео з безпілотника, який зафіксував, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.

21 серпня на Донбасі було зафіксовано руйнування через обстріл із важкого озброєння російськими окупантами житлового будинку в Зайцевому.