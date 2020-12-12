На Донбасі поранили двох українських бійців

Стан поранених задовільний, їм надали медичну допомогу

На Донбасі бойовики поранили двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад. Сьогодні зранку, отримали легкі поранення двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад. Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі на офіційній сторінці у Facebook.

«Сьогодні зранку, 12 грудня, отримали легкі вторинні поранення двоє військовослужбовців однієї з наших механізованих бригад.

Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, евакуації до медичного закладу не потребують, відзначили у делегації.

Крім того, через поранення українських військових вжито низку заходів.

«Наші дії щодо ситуації: через координаційний механізм заведено «режим тиші»; направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ; спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 11 грудня, на Донбасі задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ повідомлено представників ОБСЄ.