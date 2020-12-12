За добу на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ повідомлено представників ОБСЄ

Минулої доби, 11 грудня, на Донбасі задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета помічено біля Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

«Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – заявили у штабі.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

«Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – резюмується у звіті.

Зазначимо, Міжнародний кримінальний суд підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.