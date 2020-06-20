На Донбасі поранили третього за добу військового



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На Донбасі поранили третього за добу військового

Обстріл стався поблизу Кримського

Кількість постраждалих військових в результаті ворожих обстрілів на Донбасі знову зросла. Ще один український захисник отримав поранення в районі Кримського.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, окупаційні сили застосували проти підрозділів Об'єднаних сил гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Один український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення.

«Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний», - додали у командуванні.

Зазначимо, це вже третій випадок поранення українських військових від початку доби, 20 червня.

Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.