Бойовики на Донбасі відмовляються пропускати людей через КПВВ



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Бойовики відмовляються пропускати людей, посилаючись на карантинні заходи

Пропуск громадян не проводиться навіть з гуманітарною метою, зокрема, на похорони або лікування

Непідконтрольна сторона на КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» відмовляється пропускати людей, посилаючись на карантинні заходи.

Пропуск громадян не проводиться навіть з гуманітарною метою, зокрема, на похорони або лікування. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 10 червня, за рішенням командувача ООС, було вдкрито два КПВВ: «Станиця Луганська» в Луганській області і »Мар’їнка» в Донецькій області. За цей період із КПВВ «Мар’їнка» суміжна сторона пропустила 26 осіб від початку карантину, а з КПВВ «Станиця Луганська» – 644 особи.

«В «Станиці Луганській» визначено два дні, середа і субота, для пропуску громадян. У ці дні здійснюється пропуск громадян по узгодженим спискам. Якщо у цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою – на похорони, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється», – додали в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил. Підрозділи ЗСУ дали бойовикам адекватну відповідь.

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