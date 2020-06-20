Бойовики обстріляли українських захисників біля Оріхового, поранений один військовий



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Біля Оріхового бойовики вели вогонь з артилерійських систем та мінометів

Підрозділи Об’єднаних сил дали бойовикам адекватну відповідь

Сьогодні, 20 червня, російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.

У штабі ООсзазначають, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 19 червня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що Російська Федерація не дотримується мінських домовленостей, перешкоджає представникам СММ ОБСЄ проводити свою місію та приховує озброєння. Окрім того, ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати БПЛА СММ ОБСЄ зі стрілецької зброї.