На Донбасі ще двоє військових отримали поранення через вибух гранати



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Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний

Українські захисники підірвалися біля Шумів внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки

У районі населеного пункту Шуми Донецької області сьогодні, 15 вересня, внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що одним з поранених є полковник О. Апполонов та прессекретар однієї з бригад В. Залевський. «Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний», – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил інформують, що Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

«Наразі триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі», – наголошують у пресцентрі.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне на Донбасі під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.