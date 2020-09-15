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    Події в Україні

    На Донбасі ще двоє військових отримали поранення через вибух гранати

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    Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан &ndash; стабільний, задовільний - На Донбасі ще двоє військових отримали поранення через вибух гранати
    Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний

    Українські захисники підірвалися біля Шумів внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки

    У районі населеного пункту Шуми Донецької області сьогодні, 15 вересня, внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Зазначається, що одним з поранених є полковник О. Апполонов та прессекретар однієї з бригад В. Залевський. «Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний», – йдеться у повідомленні.

    У пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил інформують, що Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

    «Наразі триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі», – наголошують у пресцентрі.

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне на Донбасі під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

    вибух ОБСЄ Донбас Торецьк військові розслідування
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