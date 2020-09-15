Зеленський чекає на заворушення на окупованому Донбасі



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Президент України Володимир Зеленський вважає можливим внутрішній конфлікт на окупованому Донбасі

Володимир Зеленський заявляє про гуманітарну катастрофу на окупованій території Донбасу

На непідконтрольній Україні території Донбасу гуманітарна катастрофа через ситуацію з коронавірусом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

«Тут проживає три мільйони українців, більше, ніж в деяких країнах Європи. Багато з цих людей хворі на коронавірус, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою», - розповів він.

На його переконання, внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу є можливим, адже людям погано живеться.

«Люди, які живуть в окупованій частині Донбасу, також бачать, як живуть українці по той бік фронту — краще. У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати й повинні платити високі ціни на воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення», - зазначив Зеленський.

Окупаційна влада так званої ЛНР підтверджує 777 випадків інфікування коронавірусом і 22 смерті, ДНР - 2810 заражень з початку пандемії, летальних випадків - 158.

Нагадаємо, Зеленський вчергове заявив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни та повернення українських територій.

До відома, Зеленський розпочинає у середу, 15 вересня, офіційний візит у Республіку Австрія.