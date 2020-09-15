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    Політика

    Зеленський чекає на заворушення на окупованому Донбасі

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    Президент України Володимир Зеленський вважає можливим внутрішній конфлікт на окупованому Донбасі - Зеленський чекає на заворушення на окупованому Донбасі
    Президент України Володимир Зеленський вважає можливим внутрішній конфлікт на окупованому Донбасі

    Володимир Зеленський заявляє про гуманітарну катастрофу на окупованій території Донбасу

    На непідконтрольній Україні території Донбасу гуманітарна катастрофа через ситуацію з коронавірусом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

    «Тут проживає три мільйони українців, більше, ніж в деяких країнах Європи. Багато з цих людей хворі на коронавірус, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою», - розповів він.

    На його переконання, внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу є можливим, адже людям погано живеться.

    «Люди, які живуть в окупованій частині Донбасу, також бачать, як живуть українці по той бік фронту — краще. У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати й повинні платити високі ціни на воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення», - зазначив Зеленський.

    Окупаційна влада так званої ЛНР підтверджує 777 випадків інфікування коронавірусом і 22 смерті, ДНР - 2810 заражень з початку пандемії, летальних випадків - 158.

    Нагадаємо, Зеленський вчергове заявив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни та повернення українських територій.

    До відома, Зеленський розпочинає у середу, 15 вересня, офіційний візит у Республіку Австрія.

    бойовики на Донбасі Донбас катастрофа Володимир Зеленський коронавірус
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