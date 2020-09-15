Рада збільшить штрафи за ухилення від мобілізації



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«За» ухвалення законопроєкту №3553 у першому читанні проголосували 226 народних депутатів

Штрафи за ухилення від мобілізації становитимуть від 1700 до 8500 грн

Верховна Рада 15 вересня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про збільшення штрафів за ухилення від мобілізації.

«За» ухвалення законопроєкту №3553 за основу проголосували 226 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується внесення низки змін до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу Української РСР, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу України, а також 35 законів.

Зокрема, передбачається реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

При цьому у висновку Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки йдеться про те, що за підрахунками Міністерства фінансів України, створення таких центрів може потребувати додаткових видатків із держбюджету у сумі 515,4 млн грн.

Водночас Президент пропонує удосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, а також запровадити новий вид військової служби – військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Реалізація цієї норми, згідно з висновком профільного комітету, також потребуватиме додаткових витрат, обсяг яких у законопроєкті не обраховано.

Глава держави також пропонує удосконалити засади адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку зможе тягти за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн), тоді як чинна редакція Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає за це штраф у розмірі від п’яти до семи НМДГ (від 85 до 199 грн). При цьому, за повторне його вчинення протягом року зможе загрожувати штраф у 50-100 НМДГ (850-1700 грн) замість 10-15 НМДГ (тобто 170-255 грн).

У президентському законопроєкті, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, каратиметься штрафом від 1700 до 3400 грн і на посадових осіб – від 3400 до 5100 грн, а повторне – від 3400 до 5100 грн на громадян і від 5100 грн до 8500 грн на посадових осіб. На сьогодні ці штрафи не перевищують 5100 грн.

Водночас, за умисне псування або недбале зберігання призовниками, військовозобов'язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), яке спричинило їх втрату, пропонується штрафу від тридцяти до п'ятдесяти НМДГ (від 510 до 850 грн), а за повторне порушення протягом року – від п'ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн). Чинною редакцією встановлено штраф щонайбільше 119 грн.

При цьому з Кодексу про адмінправопорушення виключено ряд статей, зокрема щодо неявки на виклик у військовий комісаріат, неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, і прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку.

До Кримінального кодексу глава держави пропонує внести зміни, згідно з якими ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років (нині стаття 336 передбачає, що за ухилення від призову за мобілізацією громадяни позбавляються волі на строк від двох до п'яти років).

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі.