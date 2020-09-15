На Донбасі підірвався на вибухівці український боєць



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Інцидент стався на Приазов'ї

Військовослужбовець отримав поранення середнього ступеня тяжкості

Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне на Донбасі під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомила пресгрупа оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Боєць отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Військовослужбовцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Обставини з'ясовуються.

Як повідомлялося, минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі три рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Президент Володимир Зеленський вчергове заявив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни та повернення українських територій.