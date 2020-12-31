  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Донбасі в результаті вибуху поранений цивільний

    • Розсилка
    На Донбасі в результаті вибуху поранений цивільний - На Донбасі в результаті вибуху поранений цивільний
    На Донбасі в результаті вибуху поранений цивільний

    Чоловік приблизно 40-49 років отримав поранення в результаті вибуху, коли їхав на тракторі в полі поблизу населеного пункту Кам'янка

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала поранення цивільного в Донецькій області. Чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    За даними спостерігачів, чоловік приблизно 40-49 років отримав поранення в результаті вибуху, коли їхав на тракторі в полі поблизу населеного пункту Кам'янка.

    Внаслідок вибуху його викинуло з трактора. За його словами, його доставили в лікарню в Костянтинівці. Він також повідомив, що трактор повністю згорів.

    В той же день медпрацівниця лікарні в Костянтинівці повідомила команді СММ по телефону, що 20 грудня до них поступив чоловік (40-49 років) з осколковими пораненнями голови, які відповідали поранень від спрацювання вибухового пристрою.

    Вона додала, що чоловіка виписали той же день.

    23 грудня в поле приблизно в 1 км до північного сходу від Кам'янки безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії зафіксував згорів трактор (частина трактора з боку водія повністю зруйнована).

    Визначити причини пошкоджень не представлялося можливим.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас трактор чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies