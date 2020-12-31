На Донбасі в результаті вибуху поранений цивільний

Чоловік приблизно 40-49 років отримав поранення в результаті вибуху, коли їхав на тракторі в полі поблизу населеного пункту Кам'янка

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала поранення цивільного в Донецькій області. Чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

За даними спостерігачів, чоловік приблизно 40-49 років отримав поранення в результаті вибуху, коли їхав на тракторі в полі поблизу населеного пункту Кам'янка.

Внаслідок вибуху його викинуло з трактора. За його словами, його доставили в лікарню в Костянтинівці. Він також повідомив, що трактор повністю згорів.

В той же день медпрацівниця лікарні в Костянтинівці повідомила команді СММ по телефону, що 20 грудня до них поступив чоловік (40-49 років) з осколковими пораненнями голови, які відповідали поранень від спрацювання вибухового пристрою.

Вона додала, що чоловіка виписали той же день.

23 грудня в поле приблизно в 1 км до північного сходу від Кам'янки безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії зафіксував згорів трактор (частина трактора з боку водія повністю зруйнована).

Визначити причини пошкоджень не представлялося можливим.