На Донбасі загинув військовий

Військовослужбовець Вадим Єфременюк (1998 року народження) був з Вінниці

На Донбасі у вівторок, 29 грудня, загинув український військовий. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Зазначається, що наразі обставини смерті бійця уточнюються.

«Військовослужбовець Вадим Єфременюк (1998 року народження) проживав у м. Вінниці. Він не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра. Дата та місце поховання уточнюється», ─ йдеться у повідомленні.

Пресслужба ОДА інформує, що загалом під час проведення антитерористичної операції та здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинули 161 вінничан, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли ─ два бійці.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

Також зазначимо, що ОБСЄ знайшла на окупованому Донбасі російський радіокомплекс «Житель».

З початку перемир'я місія зафіксувала 4 960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2 080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2 187 черг і пострілів). Лише за добу ОБСЄ зафіксувала 300 порушень «тиші» на Донбасі. Із них 299 - у Донецькій області, і ще два - на Луганщині.