  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі загинув військовий

    • Розсилка
    Обставини смерті бійця уточнюються - На Донбасі загинув військовий
    Обставини смерті бійця уточнюються

    Військовослужбовець Вадим Єфременюк (1998 року народження) був з Вінниці

    На Донбасі у вівторок, 29 грудня, загинув український військовий. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

    Зазначається, що наразі обставини смерті бійця уточнюються.

    «Військовослужбовець Вадим Єфременюк (1998 року народження) проживав у м. Вінниці. Він не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра. Дата та місце поховання уточнюється», ─ йдеться у повідомленні.

    Пресслужба ОДА інформує, що загалом під час проведення антитерористичної операції та здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинули 161 вінничан, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли ─ два бійці.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. 

    Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

    Також зазначимо, що ОБСЄ знайшла на окупованому Донбасі російський радіокомплекс «Житель».

    З початку перемир'я місія зафіксувала 4 960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2 080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2 187 черг і пострілів). Лише за добу ОБСЄ зафіксувала 300 порушень «тиші» на Донбасі. Із них 299 - у Донецькій області, і ще два - на Луганщині. 

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Вінниця смерть військові батьки поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies