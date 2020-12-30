У Миколаєві чоловік зламав руку патрульному

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк

В Миколаєві чоловік зламав руку поліцейському. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

У відомстві заявили, що в поліцію надійшло повідомлення про крадіжку в Центральному районі.

На місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських, які з'ясували, що коли заявники повернулися в свій приватний будинок, виявили пошкодженим замок, вхідні двері і розбите вікно.

Прибувши на місце події, патрульні побачили побитого заявника, тілесні ушкодження якому, за словами його дружини, завдали четверо молодиків, які на момент приїзду поліцейських стояли по інший бік дороги.

У відомстві заявили, що правоохоронці запросили учасників конфлікту проїхати у відділення поліції, на що один з них агресивно відреагував і підбіг до поліцейського, намагаючись його вдарити в обличчя. Обороняючись, поліцейський підняв руку, по якій зловмисник вдарив.

У медичному закладі діагностували у правоохоронця перелом руки.

Чоловікові, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження, слідчі інкримінують ч. 2 ст. 345 КК України Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Зараз молодик затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру.