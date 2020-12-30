Колишнього бойовика впіймали за крадіжки

У 2014 році протягом декількох місяців 36-річний бойовик у Донецьку ловив незгодних з режимом окупантів

Бойовик засуджений до чотирьох років позбавлення волі

У Маріуполі колишнього бойовика, так званої «Донецької народної республіки» впіймали за крадіжки. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що бойовик засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

«Обвинувачення довело, що в 2014 році протягом декількох місяців 36-річний чоловік перебував у складі незаконних збройних формувань Росії в Донецькій області. Там він брав участь у патрулюванні Ленінського та Будьонівського районів Донецька і арештовував незгодних з діями окупаційної адміністрації», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що після повернення до Маріуполя з вересня 2019 по січень 2020 року колишній бойовик скоїв кілька крадіжок з приватних будинків у Лівобережному районі міста.

Суд визнав чоловіка винним за звинуваченнями в участі в незаконних збройних формуваннях і здійсненні крадіжок.

Як повідомлялося 14 грудня, у Росії вбили колишнього бойовика «ДНР».