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    Колишнього бойовика впіймали за крадіжки

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    У 2014 році протягом декількох місяців 36-річний бойовик у Донецьку ловив незгодних з режимом окупантів - Колишнього бойовика впіймали за крадіжки
    У 2014 році протягом декількох місяців 36-річний бойовик у Донецьку ловив незгодних з режимом окупантів

    Бойовик засуджений до чотирьох років позбавлення волі

    У Маріуполі колишнього бойовика, так званої «Донецької народної республіки» впіймали за крадіжки. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

    Зазначається, що бойовик засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

    «Обвинувачення довело, що в 2014 році протягом декількох місяців 36-річний чоловік перебував у складі незаконних збройних формувань Росії в Донецькій області. Там він брав участь у патрулюванні Ленінського та Будьонівського районів Донецька і арештовував незгодних з діями окупаційної адміністрації», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що після повернення до Маріуполя з вересня 2019 по січень 2020 року колишній бойовик скоїв кілька крадіжок з приватних будинків у Лівобережному районі міста.

    Суд визнав чоловіка винним за звинуваченнями в участі в незаконних збройних формуваннях і здійсненні крадіжок.

    Як повідомлялося 14 грудня, у Росії вбили колишнього бойовика «ДНР».

    Теги: Маріуполь бойовики на Донбасі суд арешт
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