Колишнього бойовика впіймали за крадіжки
Бойовик засуджений до чотирьох років позбавлення волі
У Маріуполі колишнього бойовика, так званої «Донецької народної республіки» впіймали за крадіжки. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що бойовик засуджений до чотирьох років позбавлення волі.
«Обвинувачення довело, що в 2014 році протягом декількох місяців 36-річний чоловік перебував у складі незаконних збройних формувань Росії в Донецькій області. Там він брав участь у патрулюванні Ленінського та Будьонівського районів Донецька і арештовував незгодних з діями окупаційної адміністрації», ─ йдеться у повідомленні.
Наголошується, що після повернення до Маріуполя з вересня 2019 по січень 2020 року колишній бойовик скоїв кілька крадіжок з приватних будинків у Лівобережному районі міста.
Суд визнав чоловіка винним за звинуваченнями в участі в незаконних збройних формуваннях і здійсненні крадіжок.
Як повідомлялося 14 грудня, у Росії вбили колишнього бойовика «ДНР».