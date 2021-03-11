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    На Донбасі виявлено розвідувальний безпілотник ФСБ (фото)

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    На акумуляторній батареї безпілотника виявлено голографічну наліпку з написом &laquo;ФСБ РФ 704&raquo; - На Донбасі виявлено розвідувальний безпілотник ФСБ (фото)
    На акумуляторній батареї безпілотника виявлено голографічну наліпку з написом «ФСБ РФ 704»
    Фото: Донецька обласна прокуратура

    Безпілотник виготовлений російським виробником «Zala Aero»

    Зафіксовано черговий доказ причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на Донбасі.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    Під час інженерної розвідки у зоні проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької області військовими виявлено безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань РФ для збору інформації про Збройні сили України.

    В ході огляду безпілотного повітряного судна на пошкодженій акумуляторній батареї виявлено голографічну наліпку з написом «ФСБ РФ 704».

    За попередніми даними, виявлений апарат зроблений російським виробником «Zala Aero».

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    На Донбасі виявлено розвідувальний безпілотник ФСБ (фото)
    На Донбасі виявлено розвідувальний безпілотник ФСБ (фото)
    На Донбасі виявлено розвідувальний безпілотник ФСБ (фото)
    На Донбасі виявлено розвідувальний безпілотник ФСБ (фото)

    Вилучені предмети як речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 147, ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

    Слідство триває.

    Група компаній «Zala Aero» – російський розробник і виробник безпілотних повітряних систем і мобільних комплексів, що здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас кримінал ФСБ Офіс Генерального прокурора
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