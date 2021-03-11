За день російські окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Окупанти здійснюють провокаційні обстріли позицій Збройних сил України

Від початку доби, 11 березня, російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Пищевик, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.