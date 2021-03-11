Путін не планує зустрічатися з Зеленським

Перша і остання зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулась у Парижі 9 грудня 2019 року

Речник Путіна каже, що за потреби можна організувати телефонну розмову між президентами

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін поки не планує контактів з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому у Кремлі не виключили можливість телефонної розмови між лідерами країн. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає «Газета.ру».

«Що стосується конкретно візиту або двосторонніх контактів, яких-небудь конкретних ініціатив ми не отримували. При необхідності телефонну розмову можуть організувати оперативно», - заявив Пєсков.

Раніше в Кремлі не виключали можливість зустрічі Путіна і Зеленського. При цьому Пєсков зазначав, що така зустріч повинна бути добре підготовлена.

Днями Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.