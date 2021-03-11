Російська агресія на сході України забрала життя понад 3 тисяч цивільних – звіт ООН

За останні пів року жертвами вибухів мін та вибухонебезпечних пережитків війни стали 36 цивільних осіб – вісім загиблих і 28 поранених

Від початку конфлікту управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загибель 3 375 цивільних осіб

Організація Об'єднаних Націй представила тридцять першу доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

У доповіді зазначено, що у період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року внаслідок активних бойових дій із застосуванням легкого озброєння і стрілецької зброї було поранено трьох цивільних осіб. Жертвами вибухів мін та вибухонебезпечних пережитків війни стали 36 цивільних осіб (вісім загиблих і 28 поранених). Від початку конфлікту управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загалом загибель 3 375 цивільних осіб. За оцінками, кількість поранених цивільних осіб перевищує 7 000.

«Навіть одна смерть або поранення – це вже забагато. Метою має бути нульовий показник жертв серед цивільного населення. Ми закликаємо сторони конфлікту повністю дотримуватися режиму припинення вогню і норм міжнародного гуманітарного права. Ми також наголошуємо на необхідності підвищувати обізнаність про мінну небезпеку, зокрема серед дітей та молоді», – зазначила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Водночас вона зазначила, що після того, як 27 липня 2020 року набула чинності угода про посилення режиму припинення вогню, управління Верховного комісара ООН відзначило значне поліпшення безпекової ситуації у порівнянні з попереднім звітним періодом (з 1 лютого до 31 липня 2020 року).

У доповіді також вказано, що від сукупних наслідків конфлікту і пандемії Covid-19 особливо потерпають ті, кому необхідно перетинати лінію зіткнення. За досліджуваний період кількість перетинів з обох боків скоротилася на 96% у порівнянні з аналогічним періодом 2019-2020 років.

«Людям необхідно перетинати лінію зіткнення. Навіть під час пандемії люди мають основні потреби: хворі потребують доступу до основних медичних послуг, членам родин потрібно бачитися, а людям літнього віку потрібен доступ до пенсії», – додала Богнер.

У доповіді зазначається, що попри те, що останніми роками скоротилася кількість випадків катувань і жорстокого поводження, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (далі УВКПЛ) виявило стійку тенденцію щодо застосування катувань і жорстокого поводження працівниками правоохоронних органів у випадках, не пов'язаних з конфліктом, особливо застосування насильства з боку поліції. У контексті доповіді мається на увазі, що після семи років від закінчення протестів на Майдані, досі не було притягнуто до відповідальності осіб, які причетні до загибелі людей.

Місія ООН також зафіксувала 12 випадків свавільних затримань на підконтрольній бойовикам «ДНР» території, та 8 випадків затримання і тримання під вартою без зв'язку з зовнішнім світом на підконтрольній терористам «ЛНР» території.

Крім цього, УВКПЛ зафіксувало 18 нових нападів на журналістів та інших працівників засобів масової інформації, правозахисників, громадських і політичних активістів, представників ЛГБТІ-спільноти або осіб, які їх підтримують, представників національних меншин, а також політичних діячів опозиційних політичних партій, які вважаються «проросійськими». Чотири напади з тих, що були задокументовані УВКПЛ, були спрямовані на захисників прав жінок і екоактивістів у зв'язку з їхньою громадською діяльністю, один з яких стався на території, яка контролюється бойовиками терористичної «ДНР».

Кілька релігійних громад на території, яка контролюється озброєними групами, продовжили стикатися з обмеженнями свободи релігії або переконань.

В ООН зазначили, що через кризу, пов’язану з Covid-19, в Україні посилилася нерівність, дискримінація та соціальна відчуженість, особливо бездомних осіб.

Загалом місія підсумувала, що уряд країни виконав 12% від усіх рекомендацій, які надали у попередніх доповідях, частково виконав 57%, і не виконав 31%. Водночас самопроголошені «республіки» не виконали 97% рекомендацій місії ООН.

Додамо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін поки не планує контактів з президентом України Володимиром Зеленським.

Днями Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.